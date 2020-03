Cercle Brugge stapt af van premiesysteem en zwaait met superbonus voor behoud

Money makes the world go round. Bij de doorsnee voetballer zijn centen niet minder belangrijk dan de eer. Ook in de strijd voor het behoud, zo blijkt bij het bijna geredde Cercle Brugge.

De Vereniging hanteerde namelijk een bijzonder premiestelsel. In dat systeem was het interessant om een reeks neer te zetten. Een punt levert normaal 300 euro bruto op, een zege 900 euro. Het winstbedrag wordt echter verdubbeld bij een tweede zege op rij en zelfs met drie vermenigvuldigd bij een derde opeenvolgende zege.

De premie voor een derde overwinning op rij, 2.700 euro bruto, is ook meteen het plafond. Een vierde keer winst levert geen extra centen op. Wordt er in de tussentijd verloren, dan wordt de bonus weer gereset naar de initiële 300 euro per punt.

In theorie verdienden spelers van Cercle met hun laatste twee zeges dus telkens 2.700 euro bruto. In theorie, want de Vereniging stapte af van het premiesysteem en beloofde de spelers een superbonus als op de laatste speeldag het behoud een feit is.