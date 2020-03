Anderlecht kan ‘man van 23 miljoen’ deze zomer al kopen

Anderlecht kan Marko Pjaca (24), de flankaanvaller die gehuurd wordt van Juventus, deze zomer al kopen. Tot nu toe werd altijd gecommuniceerd dat Pjaca geleend wordt voor een half jaar met een optie op een extra jaar, maar Italiaanse bronnen bevestigen ons dat er ook een akkoord is over een aankoopoptie. Juve betaalde in 2016 nog 23 miljoen voor Pjaca, maar de transferprijs voor RSCA zou erg redelijk zijn. Na twee grote knieblessures – gescheurde kruisbanden – heeft de Kroaat nog maar weinig toekomst in Turijn.

Maar om in Brussel te blijven moet Pjaca wel eerst trainer Frank Vercauteren en speler-manager Vincent Kompany overtuigen van zijn meerwaarde. Vooral de coach is op dit moment eerder sceptisch. Zaterdag in Beveren wisselde hij Pjaca na een uur en het zou niet onlogisch zijn als Doku en Amuzu volgende week de flanken bevolken tegen Zulte Waregem. Zelfs toen Pjaca opviel en scoorde tegen Eupen benadrukte Vercauteren dat “er nog veel werkpunten waren”. Ook in Play-off 2 zal de finalist van het WK 2018 geen cadeaus krijgen.