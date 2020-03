Spelers beslisten mee over ontslag Van Wijk

KV Oostende ontsloeg gisteren zijn trainer Dennis van Wijk (57), die pas zestig dagen in dienst was. Op twee speeldagen voor het einde verkeert de kustclub in degradatienood na een reeks van 4 op 21, maar het boterde ook echt niet meer tussen de spelersgroep en de coach. Een groot deel van de ploeg vond de aanpak van Van Wijk overdreven hard en toen voorzitter Frank Dierckens bij de spelers polste wat hij moest doen, was het trainersontslag een feit. Sportief directeur Guy Ghysel was het daar niet mee eens en stapte zelf op.

Als opvolgers worden nu vooral beloftentrainer Kurt Bataille, maar ook ex-coach Adnan Custovic naar voren geschoven. Wie het ook wordt, de spelers moeten in de resterende matchen tegen Genk en Cercle bewijzen dat ze KVO de juiste beslissing deden nemen. Eén opluchting: zelfs bij een degradatie naar 1B gaat de overname door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group gewoon door.(jug)