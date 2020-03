Jongetje overleden na schipbreuk vluchtelingenboot

Voor de kust van het Griekse eiland Lesbos is maandag een kleine jongen om het leven gekomen bij een schipbreuk van een vluchtelingenbootje. Het kind werd bewusteloos boven water gehaald en kon niet meer gereanimeerd worden. Een tweede kind ligt in het ziekenhuis, nog 46 anderen zijn “veilig en wel” aldus de havenpolitie. Volgens lokale media brachten de migranten de boot opzettelijk tot zinken in de hoop gered te worden. “Ze zagen een patrouilleschip van de Griekse kustwacht, waarop ze gaten sloegen in het vaartuig om als schipbreukelingen gered te worden.” De kustwacht is dan verplicht ze aan boord te nemen en naar Griekenland te brengen.

Nadat de Turkse president Erdogan vrijdag besliste om de grens met Europa te openen, is er een grote toestroom van migranten aan de Turks-Griekse grens. Afgelopen weekend bevonden er zich zo’n 13.000 migranten in het grensgebied en kwam het tot schermutselingen met de Griekse veiligheidsdiensten. Maandagvoormiddag zetten die opnieuw traangas en flitsgranaten in toen honderden mensen de grens probeerden over te steken. De Turkse president Erdogan nam de beslissing omdat volgens hem de Europese Unie Ankara niet genoeg helpt om de lasten van de vluchtelingencrisis te dragen.(csn)