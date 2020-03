Oogst Duitse ijswijn mislukt door warme winter

Min 7 graden: dat is de vereiste minimumtemperatuur voor Duitse ijswijn. Genoeg om de druiven bevroren te kunnen plukken en onmiddellijk te persen, voor hun intensere smaak. Maar in geen enkele van de dertien wijnregio’s in Duitsland was het deze winter koud genoeg. “2019 zal ingaan als het eerste jaar waarin de oogst nationaal is mislukt”, klinkt het bij het German Wine Institute. “Als warme winters de komende jaren blijven toenemen, zal Duitse ijswijn een nog duurdere zeldzaamheid worden dan het al is.” De ijswijn bedraagt slechts 0,1 procent in van alle wijnproductie in Duitsland.(sir)