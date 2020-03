Texaan opereert ‘basketter’ Hazard

De beslissing is eindelijk genomen: Eden Hazard gaat onder het mes, en wel nog deze week. De 29-jarige Rode Duivel reist momenteel met Niko Mihic, hoofd van de medische staf van Real Madrid, naar het Amerikaanse Dallas. De bedoeling is dat hij er donderdag wordt geopereerd aan zijn rechterenkel, en dat Eugene Curry de operatie uitvoert. Hij moet ervoor zorgen dat Hazard in juni klaar is voor het EK.

Maar wie is die Eugene Curry, en hoe kwamen ze bij hem terecht? Wel, in zijn profiel op de website van de Carrell Memorial Clinic in Dallas lezen we dat hij een vader van vier is, van reizen, fotografie en diepzeeduiken houdt, en vloeiend Russisch spreekt. Maar daar is Hazard niet veel mee. Belangrijker is dat hij veel aanzien geniet als enkelchirurg. Nadat hij tijdens zijn studies in San Diego (bio-ingenieur) en Houston (geneeskunde) excelleerde, ging hij in Milwaukee aan de slag in de sport. Hij begeleidde de geblesseerde spelers bij het plaatselijke hockey- en baseballteam én balletgezelschap. De ervaring die hij daar opdeed, komt momenteel goed van pas, want hij werkt als consultant voor de Dallas Cowboys (American Football) en de Dallas Mavericks (basketbal).

Korte draaibewegingen

Het is dankzij Daniel Cooper, medisch hoofd van de Cowboys, dat Real bij Curry terechtkwam, want Cooper is zelf ook consultant voor Real. Maar het is vooral dankzij zijn eigen expertise uit de NBA dat de keuze uiteindelijk op Curry viel. Kris Van Crombrugge, die als dokter van de Rode Duivels de operatie/situatie van Hazard op de voet volgt, legt uit.

Kris Van Crombrugge Bondsdokter “Ook bij Real zijn ze optimistisch over het feit dat Hazard het EK haalt”

“Bij Real hebben ze overal ter wereld adviezen ingewonnen”, zegt Van Crombrugge. “Er waren meerdere opties voor de operatie. Ook James Calder, die drie jaar geleden al Hazards enkel opereerde, was in beeld. Maar je moet weten: Eden heeft een heel unieke speelstijl. Met zijn korte dribbels en draaibewegingen voetbalt hij een beetje als een basketbalspeler. Dat maakt hem zo goed, maar dat zorgt er ook voor dat er – net als bij basketbalspelers – heel veel druk op de enkels komt. Daarom is ervoor gekozen om de ingreep in de VS te laten plaatsvinden, door mensen die ervaring hebben met die specifieke problematiek.”

Ervaring met Nowitzki

Meer bepaald door Curry dus, die in 2018 al een enkeloperatie uitvoerde bij Dirk Nowitzki, de Duitse Mavericks-legende. Nowitzki bleef nadien wel nog enkele maanden op de sukkel met zijn enkel, maar dat had vooral te maken met zijn leeftijd – hij was al 39 en zette een jaar later een punt achter zijn carrière. Wat de tien jaar jongere Hazard betreft heerst er net heel veel optimisme.

“Bij Real gaan ze ervan uit dat hij het EK haalt”, zegt Van Crombrugge. “Iedereen reageert anders op zo’n operatie, maar na twee maanden – in het slechtste geval drie – zou Eden in orde moeten zijn. Op 1 juni begint de voorbereiding, dus we zien het positief in. Wie weet kan hij in mei zelfs nog een paar wedstrijden voor Real spelen, dat zou ideaal zijn. Hoe dan ook was een operatie de beste beslissing. Zonder operatie zou het probleem – irritatie en overbelasting rond het plaatje dat bij zijn vorige operatie werd ingebracht – opnieuw kunnen opduiken.”

Het plan is overigens dat Hazard een tijdje bij Lieven Maesschalck komt revalideren.