Open VLD wil anonieme aangifte van homofoob geweld

Open VLD-deelstaatssenator Stephanie D’Hose heeft een voorstel klaar dat de anonieme aangifte voor slachtoffers van homofoob geweld overal in het land invoert. Uit cijfers die ze bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) opvroeg, blijkt immers dat het aantal bij de politie geregistreerde homofobe feiten op jaarbasis licht gedaald zijn van 187 in 2017 naar 172 in 2018.

“We weten dat er wat betreft homofoob geweld sprake is van een grote mate van onderrapportering”, zegt D’Hose. “De drempel voor slachtoffers van homofoob geweld om naar de politie te stappen is ondanks de geleverde inspanningen nog steeds hoog. De algemene daling van de aangiftes van homofobe incidenten staat in schril contrast met de signalen die ik blijf ontvangen van de gemeenschap. Is er daadwerkelijk sprake van een daling van homofoob geweld of is niet veeleer sprake vaneen verder toegenomen onderrapportering?”

De Open VLD’ster heeft een voorstel klaar dat de anonieme aangifte voor slachtoffers van homofoob geweld landelijk wil invoeren. “Deze maatregel is zeer eenvoudig in te voeren en het brengt homofoob geweld zeer snel in kaart. Aldus kunnen de politiediensten concreet en snel optreden. Heden hebben zij pas veel te laat weet van homofoob geweld”. (blg)