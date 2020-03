‘Bevriend koppel’ liet Flor (64) maandenlang buiten op terras slapen en winkels overvallen: “Ze beseffen niet dat het onaanvaardbaar is”

Antwerpen / Deurne -

Flor V. was wat eenzaam, maar had een goede baan bij De Post, een gevuld spaarboekje en eigen huisje. Toen kruiste zijn pad dat van de Macedonische familie I., die hem aanvankelijk vriendschap schonk maar hem daarna financieel uitperste en uiteindelijk misbruikte als huisslaaf. “Ik was bang om helemaal alleen te komen staan.”