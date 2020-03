John Bercow vindt brexit “grootste buitenlandse zakenblunder sinds WOII”

Nu John Bercow niet langer voorzitter is van het Britse parlement, kan hij zijn mening geven over de brexit Foto: REUTERS

De voormalige Speaker van het Lagerhuis John Bercow uitte maandagavond zijn ongenoegen over de brexit tijdens de Nederlandse talkshow Op1: “Ik hoop dat het minder schade zal aanrichten dan ik vrees, maar ik denk dat het de grootste buitenlandse zakenblunder is sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Bercow werd tijdens zijn periode als Speaker verschillende keren beschuldigd partijdig te zijn in het debat over de brexit. Hij ontkende dat altijd, maar nu hij na zijn ontslag vrijuit kan spreken, laat hij wel blijken dat de brexit volgens hem helemaal geen goed idee was.

Hij was te gast in de talkshow omdat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk maandag de onderhandelingen aanvatten die tegen eind dit jaar moeten resulteren in een akkoord over de handels- en andere betrekkingen na de brexit.

Ook daar had Bercow zijn mening over. “Als u me vraagt of ik denk dat er in zo’n korte tijd een handelsovereenkomst komt, dan zeg ik ‘neen’.”