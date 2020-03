Bright (42) zat twee maanden vast in Ghana, nu eist hij een schadevergoeding van luchtvaartmaatschappij: “Mijn familie en ik zaten er mentaal door”

Hoboken -

Op 1 januari had Hobokenaar Bright Carr (42) zijn vlucht van Ghana naar Zaventem geboekt. Maar op de luchthaven werd hij tegengehouden met de mededeling dat zijn papieren niet in orde zijn. Onterecht. Maar pas zaterdagochtend, twee maanden later, kon hij zijn gezin weer in de armen sluiten.