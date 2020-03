Joan (53) haalt net voor zijn euthanasie slag thuis in proces tegen ziekteverzekering: “Blij dat ik nog een steen verlegd heb”

Malle / Schilde -

Liefst anderhalf jaar verbleef Joan Thys (53) in het AZ Sint-Jozef in Malle voor negatievedruktherapie voor zijn doorligwondes, terwijl dat in zijn geval net zo goed thuis kon gebeuren. “Maar thuis werd het niet terugbetaald, in het ziekenhuis wel”, zegt Joan. Verontwaardigd over die geldverspilling, spande hij een proces aan tegen het Riziv. Het vonnis zal hij zelf niet meer meemaken omdat hij voor euthanasie kiest, maar de overheid heeft nu wel proefprojecten voor negatievedruktherapie opgestart in de thuissituatie.