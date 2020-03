Operatie Azraël: tweede zittingsdag in grootste kinderproces ooit in ons land

Voor de correctionele rechtbank van Dendermonde wordt dinsdag de tweede zittingsdag gehouden in het proces rond ‘Operatie Azraël’. Vijf beklaagden - drie Belgen, een Nederlander en een Brit - moeten zich verantwoorden voor het bezit, maken en verspreiden van kinderporno, aanzetten tot kindermisbruik, kindermisbruik en mensenhandel. Het parket vorderde bij de eerste zittingsdag op 24 januari effectieve celstraffen van tien tot vijftien jaar en meerdere jaren terbeschikkingstelling nadien.

De vijf vormen het voorwerp van Operatie Azraël, waarbij 15 terabyte aan kinderpornomateriaal bij hen werd aangetroffen. Ze kwamen in het vizier van de speurders toen een van hen, Michaël T., op het strand in Blankenberge foto’s maakte van onbekende kinderen. Hij had veel contacten met Dimitry D. en Niels M. Bij huiszoekingen werden bij Dimitry D. bijna negen miljoen unieke bestanden aan kinderpornografisch materiaal aangetroffen, netjes gerangschikt volgens type misbruik, leeftijd en etnische afkomst van het kind en wie van de vijf de beelden had aangeleverd.

Een groot deel van die beelden was ‘nieuw’ voor de speurders, wat erop wijst dat ze zelfgemaakt zijn. De mannen zouden alle vijf eigen beelden hebben aangemaakt en daarbij schuwden ze hun eigen zoontjes niet. De zoon en stiefzoon van Niels M. zouden door hem zijn misbruikt, al ontkent hij dat zelf ten stelligste. Ook Michaël T. misbruikte de zoon van M. Hij geeft die feiten wel toe. Dimitry D. hield de database bij, Samuel K. zorgde als au pair voor verschillende kinderen wereldwijd en verrijkte de database met die beelden, Lars DR. leverde beelden aan van een verkrachting die hij zelf uitvoerde en had gefilmd om later nog eens terug te bekijken.

Procureur Katrien Borms noemde dit proces het vreselijkste en gruwelijkste dossier dat ze ooit gezien heeft.

Bij de eerste zittingsdag op 24 januari was Dimitry D. afwezig, de rechtbank sprak de verplichting uit om dinsdag wel aanwezig te zijn voor de voortzetting van het proces. Zijn advocaat, Thomas Vandemeulebroecke, zal in de namiddag pleiten. Ook Walter Van Steenbrugge, advocaat van de Brit Samuel K., komt dinsdagnamiddag aan bod. Hij was de eerste zittingsdag verhinderd door een andere zaak.

Daarna krijgt elke partij de kans een laatste repliek te geven en gaat het dossier in beraad. Een uitspraak volgt niet voor het einde van de maand.