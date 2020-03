Romelu Lukaku maakt op ludieke wijze bekend wanneer hij denkt terug voor Anderlecht te spelen (en voor hoe lang)

Het is intussen al van 2011 geleden dat Romelu Lukaku nog in een shirt van Anderlecht speelde, maar de recordspits van de Rode Duivels heeft de intentie om op een dag terug te keren naar paars-wit. In een “Ask me what you want” op Instagram maakte hij zelfs bekend wanneer hij denkt weer in Brussel te zijn.

Volgers van ‘Big Rom’ konden dus alles vragen wat ze wilden aan de 26-jarige spits van Inter, die dit seizoen al 17 keer scoorde in de Serie A. Er kwamen een aantal leuke vragen voorbij. Zoals: “Wie is de beste verdediger waartegen je al speelde?” Lukaku antwoordde: “Jan Vertonghen”. En volgens de Rode Duivel is Kevin de Bruyne de beste middenvelder ter wereld. “Hij heeft ogen op zijn rug”, weet Lukaku.

Ook laat de spits weten al sinds zijn 14de naar Serie A te kijken, inderdaad één kind (Romeo) te hebben, dat Nicolas Anelka en Didier Drogba zijn helden zijn, de assist van broer Jordan tegen Portugal een absoluut hoogtepunt uit zijn carrière is en dat hij zot is van pasta carbonara.

“Minstens twee jaar”

Maar het werd pas écht interessant toen er vragen kwamen over Anderlecht. Op een bepaald moment vraagt iemand wanneer Lukaku denkt terug voor RSCA te spelen. “Op m’n 34ste, denk ik”, zegt ‘Big Rom’. Even later vraagt iemand of Lukaku terugkomt naar Anderlecht voor hij op pensioen gaat. “Nog voor minstens twee jaar”, antwoordt hij met een verwijs naar… Michael Verschueren.

Dat belooft, al is het dan nog wel minstens acht jaar wachten voor de fans van paars-wit...