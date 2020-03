Water wordt duurder voor Brusselaars met gemeenschappelijke teller

Brussel - De waterfactuur van Brusselse gezinnen met een gemeenschappelijke teller kan tot 20 pct duurder worden. Dat schrijft L’Echo dinsdag. Reden is gewijzigde tarifering door Vivaqua.

Sinds begin dit jaar is de tarifering van de waterprijs in Brussel aangepast. Met het progressieve tarief wordt er rekening gehouden met de gezinssamenstelling en de verbruikte hoeveelheid, maar dat tarief geldt sinds 1 januari enkel voor gezinnen die beschikken over een eigen teller. Voor gezinnen die in een appartementsblok wonen met een gemeenschappelijke teller, heeft Vivaqua sinds begin dit jaar enkel een lineair, en hoger, tarief.

Volgens de Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water Brussel zal dat lineaire tarief leiden tot een factuur die 20 pct hoger ligt. Nog volgens die organisatie zullen bijna twee op de drie Brusselse gezinnen daardoor meer moeten betalen voor hun water. Vivaqua ontkent dat het stiekem de prijs van de waterfactuur wil opdrijven. De lineaire prijs kan in sommige gevallen een positieve impact hebben op de factuur. Brussels Energieminister Alain Maron (Ecolo) heeft regulator Brugel om een juridische analyse gevraagd. Hij heeft Vivaqua ook om meer uitleg gevraagd.