‘Rood meisje’ gered: nieuwe thuis op dak van zwembad

Gent - De ‘rode vrouw’ van de Slachthuisbrug heeft een tijdelijke nieuwe thuis gevonden: op het dak van het Van Eyckzwembad.

Afgelopen vrijdag werd het frivole meisje met de koptelefoon vakkundig, met boot en hoogtewerker, het dak van het nabijgelegen Van Eyckzwembad opgehesen. Sindsdien kijkt de Gentse Loreleie uit op over Portus Ganda. In oktober moest het mysterieuze standbeeld op zoek naar een nieuwe thuis. Het houten staketsel waarop het de voorbije vijf jaar heeft gerust, is versleten en wordt afgebroken.

Maar een veilige én zichtbare plek vinden voor de broze deerne, bleek niet eenvoudig. Maar ze is gered. Toch tot september. Dan komt ze van het dak af en wordt een steviger, bronzen afgietsel van het meisje geplaatst bij de zitbankjes in het midden van de Slachthuisbrug. “Mede dankzij een groep enthousiaste buurtbewoners die er hun schouders onder hebben gezet”, zegt beeldhouwer Johan Meirlaen, ‘papa’ van de ‘rode dame’. Om voldoende centen bij elkaar te sprokkelen, is een crowdfunding gelanceerd op loreleie.be.