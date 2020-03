Wie wil werken in de Fabriek van de Toekomst?

Audi Brussels uit Vorst is één van de vier nieuwe ‘Fabrieken van de Toekomst’, een titel uitgereikt door technologiefederatie Agoria. Wat komt daar bij kijken? En vooral: hoeveel medewerkers lopen er nog rond in zo’n fabriek in de toekomst.

Op zes jaar tijd is de kopgroep van dergelijke toekomstgerichte productiebedrijven in Vlaanderen uitgegroeid tot een club van 38 leden. De nieuwe namen, naast Audi Brussels, zijn: Kautex Textron Benelux (uit Tessenderlo), Total (uit Evergem) en Vandemoortele (uit Izegem).

Het gaat, zo klinkt het bij Agoria, om ondernemingen die stuk voor stuk hebben bewezen dat ze tot de internationale top behoren. Agoria en onderzoekscentrum Sirris reiken al zes jaar deze awards uit, in samenwerking met sectorfederaties als Fevia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen, Centexbel en essenscia Vlaanderen.

Wat is het?

Wat is dat overigens een ‘Fabriek van de Toekomst’? Volgens Agoria gaat het om bedrijven die investeren in digitalisering, in slimme processen en producten en in een productie van wereldniveau. Tegelijk moeten ze ook doordacht omgaan met energie en materialen en aandacht hebben voor de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van hun medewerkers.

Zo’n omvorming gaat niet van de ene dag op de andere. Om uit te groeien tot een Fabriek van de Toekomst moeten de bedrijven zeven transformaties doorlopen. Digitalisering, smart production, energieverbruik, uitstoot en personeelsmanagement zijn een aantal zaken die tegen het licht gehouden worden. Meer dan zeshonderd Vlaamse maakbedrijven volgen intussen begeleiding om deze transformatie(s) te ondergaan.

Werkt er nog iemand?

Al die 38 ‘Fabrieken van de Toekomst’, dat is ook een kwestie van investeringen. Zo besteedden ze met z’n allen de voorbije vijf jaar meer dan 1,7 miljard euro in infrastructuurvernieuwing, digitalisering en automatisering.

Als er zoveel wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd, wat doet dat met de werkgelegenheid? Wel, die tewerkstelling steeg bij hen in diezelfde periode met 17 procent. ‘Dat is het bewijs dat digitalisering, robotisering en automatisering niet ten koste van de werkgelegenheid gaan, wel integendeel. En dit dankzij de groei in productiviteit en omzet’, oppert Geert Jacobs, expert innovatie bij Agoria.

Lees meer...