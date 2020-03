Was Molly (12) het geheime wapen voor stunt tegen Liverpool? Christian Kabasele en co werden geïnspireerd door ziek meisje

Watford stuntte afgelopen weekend door met 3-0 te winnen van het dan toe ongeslagen Liverpool. Christian Kabasele speelde een geweldige wedstrijd en doelman Ben Foster hield de nul tegen de machine van Jürgen Klopp. Geïnspireerd door ene Molly Hall.

LEES OOK. Sensatie in Premier League: voorlaatste smeert leider Liverpool 3-0 eerste nederlaag in meer dan een jaar aan

De naam van het Engelse meisje zal u hoogstwaarschijnlijk niets zeggen, maar de 12-jarige Molly is een gigantische fan van Watford. Spijtig genoeg is ze ziek. Het meisje heeft namelijk leukemie, waardoor ze in een rolstoel zit. Maar dat hield haar niet tegen afgelopen weekend om met Foster het veld op te komen als mascotte.

De 36-jarige doelman had Molly in december thuis bezocht en haar een geweldige avond bezorgd. Maar het meisje had een wens: naast Foster eens het veld van ‘The Hornets’ betreden. “Liefst tegen Liverpool”, zei ze. “Oké, dan regelen we de tickets”, antwoordde de Engelsman.

En zo geschiedde. Zaterdag mocht Molly naast Foster - ambassadeur van Cure Leukaemia - het veld oprijden op Vicarage Road. “Geweldig, je gaat sporen achterlaten over hele het veld”, zegt de doelman op een bepaald moment. “Als je aan het kijken bent, ga je denken: die zijn van mij!” Molly moest er smakelijk om lachen.

💛 @BenFoster just proves time and time again why he is the nicest man in football.



He kept his promise to 12-year-old Molly Hall and gave her a day she will never forget...#WATLIV pic.twitter.com/U6apwpUYY0 — Watford Football Club (@WatfordFC) March 2, 2020

“We hebben punten nodig”

In de video die Watford van het hele gebeuren maakte, zien we Molly enorm enthousiast zijn voor haar grote dag. “Ben Foster kwam naar mij thuis en gaf me een getekend shirt. Hij is mijn beste vriend want hij is zeer vriendelijk”, zegt ze. Molly mocht ook kijken in de persruimte en de kleedkamer, waar ze van alle spelers - ook van Kabasele dus - een handtekening kreeg. Daarbij was ze vooral onder de indruk van de rugzak van middenvelder Roberto Pereyra.

Op een bepaald moment is het tijd voor een gokje op de uitslag van de wedstrijd. “We gaan ze verslaan met 1-0”, zegt Molly’s papa. “Ja, we gaan winnen. Ik denk met 2-1. We hebben de punten nodig. Of Troy Deeney gaat scoren? Ja!”

En zo geschiedde. Het was dan wel de 3-0, maar Deeney deed de netten trillen voor Watford. Wat wil je, met zijn engel langs het veld...