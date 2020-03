Mogelijke coronabesmetting bij SD Worx in Antwerpen: “Collega’s moeten van thuis uit werken, gebouw wordt grondig ontsmet”

Antwerpen - Er is sprake van een mogelijke coronabesmetting op het kantoor van SD Worx op de Brouwersvliet. De betrokken persoon was net terug van een vakantie in Italië. “Die persoon is maandag komen werken”, zegt de woordvoerder. “Toen die last had van een aanhoudende hoest, heeft de werknemer het advies gekregen om zich te laten testen.” Het kantoor waar de werknemer aan de slag is, wordt grondig ontsmet. Zijn directe collega’s moeten vandaag thuiswerken. De testresultaten worden pas morgen verwacht.

De werknemer in kwestie was net terug van vakantie in Italië. Toen de persoon in kwestie maandag op het werk last had van een aanhoudende hoest, heeft die het advies gekregen om zich te laten testen. “We verwachten de resultaten pas woensdag”, zegt woordvoerder Pieter Goetgebuer. Preventief wordt het kantoor van de mogelijk besmette persoon nu volledig ontsmet. “Er is nagegaan waar die persoon zich begeven heeft in het gebouw op de Brouwersvliet. De hele verdieping met het kantoor van de betrokken collega, de coffeecorner, de ingang, de plekken waar je moet badgen... alle plaatsen waar de collega geweest is, worden nu grondig ontsmet.”

Ook hebben de directe collega’s van de mogelijk besmette persoon vanmorgen de vraag gekregen om thuis te werken. “Het gaat om een twaalf mensen”, zegt woordvoerder Goetgebuer nog. “Ook de personen met wie de collega meetings heeft gehad hebben de vraag gekregen om thuis te werken. Het gaat om nog een tiental mensen.” SD Worx geeft geen details over de betrokken persoon.

De woordvoerder benadrukt dat het om preventieve maatregelen gaat. “Het is niet de bedoeling paniek te zaaien. We hebben onze verantwoordelijkheden genomen en alle nodige maatregelen getroffen. We wachten de resultaten af. Indien blijkt dat de collega in kwestie wel degelijk besmet is met het coronavirus, zullen werknemers die in contact zijn gekomen met die collega, de vraag krijgen om veertien dagen thuis te werken.”