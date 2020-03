Technologie die onderhoud voorspelt: leg eens wat smeerolie onder de microscoop

Essen - Machines en fabrieksinstallaties hebben onderhoud nodig. Dat is in de chemische industrie niet anders. Gelukkig bestaan er wel wat technieken en technologieën om te voorspellen wannéér dat onderhoud zal moeten plaatsvinden. Bij de Essense machinebouwer en -onderhouder ACD houdt men er zich mee bezig.

Laten we eerlijk zijn: geen enkele bedrijfsleider kijkt reikhalzend uit naar het moment dat zijn machinepark in onderhoud moet gaan. Niet alleen is onderhoud op zich al kostelijk, het brengt vaak ook dure productieonderbrekingen mee. Het zou dus best handig zijn als je kon voorspellen wanneer die werken precies moeten gebeuren. Op die manier krijgt de machine op exact het juiste moment onderhoud (niet te vroeg, want dat is onnodig duur en zeker niet te laat, want dan is ze misschien al stuk) en kan er geanticipeerd worden op productieonderbrekingen.

De chemische industrie was een van de eerste sectoren waar men technieken ontwikkelde om precies dat voor mekaar te krijgen, zegt David Early, directeur van ACD uit Essen. “Dat begon al in de jaren zestig. Het is pas echter sinds een jaar of tien dat de technologie geavanceerd en betaalbaar genoeg is om echt breed ingezet te worden. Vooral bedrijven die het hele jaar door dag en nacht produceren, maken er gebruik van.”

Interessante trillingen

Een van de manieren om uit te vissen of een machine nog vlot draait, is om zijn trillingen en (ultrasoon) geluid op te meten. “Een eerste indicatie dat een machine niet correct werkt, is vaak een vreemd geluid”, zegt Early. “Alleen kan het menselijk oor niet alle frequenties horen, geluidsgolven boven de 20 KHz vallen buiten ons bereik. Om dat geluid te capteren, doen we ultrasoonmetingen. Dat is bijvoorbeeld ook een zeer goede methode om lekken te detecteren. Trillingen zijn eveneens erg interessant: elke machine heeft immers zijn eigen, specifieke ‘trillingsbeeld’. Als daar afwijkingen in zijn, weten we dat er iets niet pluis is en kunnen we vaak ook al afleiden wat er precies mis is. Machines moeten idealiter dus periodiek gemeten geworden om afwijkend gedrag zo snel mogelijk vast te stellen.”

Nog een andere techniek is ‘tribologie’. “Daarbij gaan we de smeerolie van de machines microscopisch onderzoeken”, legt Early uit. “We zien dan of er bijvoorbeeld messing in zit, wat kan wijzen op problemen in de lagerkooi. Zo zijn er een heleboel zaken die we kunnen afleiden, smeerolie zegt heel veel over de gezondheid van een machine.”

