“Steentje tegen de voorruit van de Aarde” veroorzaakt heldere lichtflits boven België

Wie afgelopen nacht uit het raam keek, kon rond 00.40 uur een heldere lichtflits zien aan de hemel. Het gaat wellicht om een steentje van ongeveer 1 centimeter dat botste met de dampkring.

Verschillende mensen in België en Nederland konden het fenomeen filmen en postten hun beelden op sociale media.

Het gaat om een vallende ster – een fenomeen dat je bij helder weer zo’n tien keer per uur kan zien. “Maar meestal zijn ze veel kleiner dan deze”, zegt weerman Frank Deboosere. “Zelfs een stofdeeltje van een fractie van een millimeter kan al een felle lichtflits geven. Dat komt door de hoge snelheid waarmee de Aarde ermee in botsing komt.”

“Dit steentje was misschien één centimeter groot. Als je tijdens het autorijden een minuscuul keitje tegen je voorruit krijgt, kan dat al een serieuze knal geven. Dit is hetzelfde fenomeen, maar dan met een veel hogere snelheid: 30.000 km per uur. De lucht van de atmosfeer warmt door de kracht van de botsing enorm op. Als zo’n steentje een diameter van 10 centimeter heeft, kan het de helderheid van de zon evenaren.”

Het steentje in zo’n vuurbal is soms zo groot dat het niet volledig opbrandt en neerkomt op aarde, maar daar was de meteoor van vannacht waarschijnlijk niet groot genoeg voor.