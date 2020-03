Vlaamse Ombudsdienst noteert “explosie” aan klachten De Lijn

In zijn jaarverslag van vorig jaar staat de Vlaamse Ombudsdienst stil bij “een explosie van het aantal klachten bij De Lijn”. In het algemeen blijkt ook uit het verslag, dat dinsdag wordt voorgesteld, dat de oplossingen via de Vlaamse alternatieve geschillenbeslechting tot ruim 16.000 zijn gestegen in 2019.

De Vlaamse Ombudsdienst werkt als ombudsman vanuit de tweede lijn. Het jaarverslag gaat daarom gepaard met de verschillende bemiddelingsboeken waarin de klachten- en ombudsdiensten op de eerste lijn aan het woord komen.

De belangrijkste globale vaststelling is dat het aantal oplossingen “met de blik vooruit” almaar stijgt, klinkt het in het jaarverslag, van 10.678 in 2018 tot 16.055 in 2019. De ombudsdiensten in de ziekenhuizen en centra voor geestelijke gezondheid zijn met 7.000 oplossingen de belangrijkste verzoeners, klink het. Op plaatsen 2 en 3 volgen de watermaatschappijen en de sociale huur, met samen ongeveer 3.000 verzoende zaken.

“Moeilijk jaar bij De Lijn”

In zijn jaarverslag geeft de ombudsman ook een eervolle vermelding voor de klantendienst van De Lijn, die “in een moeilijk jaar” 11.037 compensaties bezorgde aan klanten. De ombudsman prijst de “uitstekende werking” van de klantendienst, ook al rekent het de compensaties niet mee als verzoeningsresultaten.

Mobiliteit is zoals ieder jaar goed voor drie kwart van de klachten, in absolute aantallen de meest voorkomende klacht bij de Vlaamse overheid. De ombudsman staat in het jaarverslag dus ook stil bij de “explosie” van klachten bij De Lijn in 2019. Klachten voor afgeschafte ritten verdringen de traditionele topklacht rond de dienstverlening, een verzamelnaam voor vertragingen, de halte voorbijgereden, enzovoort. De ombudsman zegt in het jaarverslag dat hij rekent op een “sorry-initiatief in het voorjaar van 2020 waarmee De Lijn aan Vlaanderen toont dat de dienstverlening er opnieuw staat”.

De ombudsman merkt nog op zwartijders in 2019 dertig procent minder kans had om betrapt te worden. Volgens de ombudsman werden heel wat controleurs ingezet als teamcoach en moesten de overblijvende controleurs het tekort aan chauffeurs opvangen.