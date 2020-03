Super Tuesday: de schrik van de partij vs. de oude rot

Diep verdeeld trekken de Democraten naar Super Tuesday, dé voorverkiezingshoogdag. En in pijnlijke spreidstand sjokken ze richting november. Met in de ene hoek: Joe Biden, de man van het midden, die de steun heeft van het partijapparaat en rond wie de grote donoren zich nu scharen. En in de andere hoek: Bernie Sanders, de linkse populist, die een volksbeweging heeft opgezet, de steun heeft van de sterren, maar wordt uitgespuwd door De Partij.

Doet de naam Elizabeth Warren nog een bel rinkelen? Of Tulsi Gabbard? De eerste is de vrouwelijke evenknie van Bernie Sanders. De andere is een frisse legermajoor van Hawaï. Ze zijn allebei nog in de ...