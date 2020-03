Celstraf voor bakker: “Schimmel, mieren en glas in brood”

Gent / Merelbeke - “Ik eet wel eens graag muizenstrontjes, maar niet in combinatie met dode muizen”, zei het openbaar ministerie over een bakkerij uit het Gentse. Twee bakkers uit Gent en Merelbeke kregen hun straf te horen na inbreuken op de volksgezondheid en voedselveiligheid.

“Die dode muis lag er nog maar twee dagen”, verklaarde een bakker op leeftijd. In zijn bakkerij in het Gentse voerde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in juli 2017 een controle uit. “De situatie was schrijnend”, zei het openbaar ministerie. “Ik eet wel graag muizenstrontjes, maar daar lagen er meer dan genoeg naast enkele dode muizen.” De bewuste man is sinds november 2019 wel met de bakkerij gestopt. De bakker heeft een geldboete van 8.000 euro gekregen, waarvan 400 euro met uitstel.

Mieren op de tafel

Een collega uit Merelbeke kreeg een celstraf voor wat het FAVV aantrof in zijn bakkerij. De man pleegde talloze zware inbreuken. “Bij een controle in 2017 vond het FAVV mieren op de werktafel, beschimmelde taarten en uitrolmatten”, zei het Openbaar Ministerie. “Op ander werkmateriaal begon ook schimmel te komen. Alles werd gereinigd na een tweede controle. Toen we vijf maanden later terugkwam, bleek het nog erger. Er kwamen zelfs klachten over glas in het brood.” De bakker werd al meermaals veroordeeld, hij kreeg ook een verbod om nog zaakvoerder te zijn. Daarvoor wordt nog een nieuw proces-verbaal opgemaakt. De man heeft een celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro gekregen. “Zijn manier van werken is een enorm risico voor de volksgezondheid”, zei de rechter bij het voorlezen van het vonnis.