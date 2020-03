CD&V niet opgezet met werkgroep kwaliteit onderwijs van Weyts

CD&V reageert ontevreden dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een werkgroep heeft opgericht over de dalende kwaliteit van het onderwijs, zonder te overleggen met het parlement. “Not done”, vindt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Weyts heeft Philip Brinckman, prefect en internaatsdirecteur van het Sint-Jozefcollege in Turnhout, aangesteld als hoofd van een werkgroep die zich over de dalende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs moet buigen. In de expertenwerkgroep zullen zes wetenschappers en zes leerkrachten zetelen die het onderwijs moeten analyseren, maar ook moeten aangeven hoe het Vlaamse onderwijs “weer tot de kopgroep van de wereld kan behoren”.

CD&V vindt het niet kunnen dat de parlementsleden die beslissing in de pers moesten lezen. “Overleggen met het veld vragen we als CD&V steeds,” reageert Brecht Warnez, “maar werkgroepen samenstellen over parlementaire discussies zonder overleg met het parlement, dat is not done.” CD&V wil de coalitiepartner woensdag ondervragen in de plenaire vergadering van het parlement.

