Door Italië gezochte Albanees opgepakt in Antwerpen

Antwerpen - In Antwerpen is dit weekend een Albanees opgepakt die door Italië werd gezocht in het kader van een lopend onderzoek rond georganiseerde criminaliteit. Dat zegt de federale politie, die de arrestatie uitvoerde met haar FAST (Fugitive Active Search Team) in samenwerking met de Antwerpse lokale politie. De man zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die over zijn uitlevering aan Italië zal beslissen.

Italië had tegen de man een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor zijn vermeende rol in een criminele organisatie. In datzelfde onderzoek werden onlangs 24 voortvluchtigen opgepakt over heel Europa. In België vonden vier huiszoekingen plaats, waarvan één de arrestatie van de Albanees opleverde. Meer details over het onderzoek wil de federale politie niet kwijt.