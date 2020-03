UEFA geeft na experiment met topcoaches toe: “Regel rond handspel moet worden aangepast”

Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, geeft toe dat er een en ander mis is met de VAR en de nieuwe regel rond het handspel.

“Ik vind in de eerste plaats dat de buitenspellijn dikker moet worden”, vertelde Ceferin in de aanloop naar de Nations League-loting in Amsterdam. “Door die dunne lijn staat een speler nu soms één centimeter buitenspel. Die lijn moet dus dikker.”

“We moeten ook eens goed discussiëren over de nieuwe regel op handspel. Niet zo lang geleden hadden we een bijeenkomst met topcoaches zoals Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti, enzovoort. We lieten een situatie van al dan niet handspel in het strafschopgebied zien op video. Wel, de helft van de coaches vond het handspel, de andere helft niet. Als de topcoaches zo verdeeld zijn, dan weet je dat er iets niet goed zit. Daar moeten we aan werken.”

