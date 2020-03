Beckham, Zlatan, Totti en Robben bewezen waarom we nog niet hoeven te wanhopen voor Eden Hazard

In principe zal Eden Hazard op tijd fit raken voor het EK, maar het is koffiedik kijken in welke toestand de kapitein van de Rode Duivels zal zijn na maandenlang amper gespeeld te hebben. Wij zochten en vonden vermaarde voorbeelden van andere vedetten of aanvoerders die op het nippertje nog klaargestoomd werden voor, of zelfs tijdens, een groot toernooi. David Beckham, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Arjen Robben, Franco Baresi… allemaal hebben ze de race tegen de klok van Hazard al meegemaakt. En vaak draaide dat goed uit.