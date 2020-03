Zes maanden cel en boete voor racistische uitlatingen in dokterspraktijk

Melle - Een man die in een dokterspraktijk in het Oost-Vlaamse Melle racistische uitlatingen deed tegenover een vrouw met een hoofddoek, is veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 2.400 euro. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De beklaagde ontkende dat hij racistische motieven had, maar de rechtbank twijfelde niet aan de verklaring van het slachtoffer. Die verklaarde dat de man vroeg of ze Nederlands kon spreken en daarna zei: “Waar haal je het lef om in mijn ogen te kijken en tegen me te spreken? Mensen zoals jullie ‘soort’ mogen niet naar mij kijken.” In zijn verhoor verwees hij later naar de verkiezingsoverwinning van extreemrechts in Ninove.

“De handelswijze getuigt van een gebrek aan respect voor zijn medemensen en voor het vreedzaam samenleven in een diverse maatschappij”, motiveerde de rechtbank. De man kan nog in beroep gaan tegen het vonnis. Hij staat momenteel onder voorwaarden en heeft onder meer een verbod om alcohol te drinken.