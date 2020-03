Leerling positief getest, drie preventief van school gestuurd. Agentschap Zorg en Gezondheid: “Geen collectieve maatregelen nodig”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat op een Vlaamse school een leerling positief testte op het coronavirus en dat op een andere school een leerling uit de klas is gehaald en getest werd omdat iemand in zijn gezin besmet is. Ook in een GO! basisschool in Etterbeek zijn twee leerlingen preventief naar huis gestuurd. “Maar collectieve maatregelen zijn niet nodig”, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De leerling die positief testte op het coronavirus loopt waarschijnlijk school in Tienen, de leerling die uit de klas is gehaald omdat iemand in zijn gezin besmet is, loopt waarschijnlijk school in Sint-Niklaas.

Logisch

Het Agentschap schrikt er niet van op dat na de krokusvakantie bijkomende gevallen zijn vastgesteld, omdat heel wat gezinnen terugkeerden uit vakantie. “Het is best mogelijk dat er de komende dagen om die reden nog een aantal gevallen worden vastgesteld.”

Maar er is volgens het Agentschap absoluut nog geen sprake van een onbeheersbare situatie. “Op dit moment kunnen we nog altijd zeer goed geval per geval in kaart brengen”, zegt woordvoerder Joris Moonens. “We kunnen de contacten van de patiënt die gevaar lopen om besmet te zijn nog allemaal traceren. We testen hen ook als ze symptomen vertonen en volgen hen natuurlijk blijvend op.”

Niet ingelicht? Geen paniek

Woordvoerder Joris Moonens raadt daarom ook aan om rustig te blijven en zeker niet emotioneel te reageren. “Plaats alles in het juiste perspectief en zit niet te tobben of dat coronavirus nu in jouw school of de school van je kind is vastgesteld. Als dat het geval is, ben je zeker op de hoogte gebracht. Ben je niet ingelicht, dan ben je zeker geen betrokken partij en is er geen reden tot paniek.”

Een hoestje hoeft volgens Moonens geen paniekreactie te veroorzaken. “Scholen kunnen best wel ingrijpen als een kind koorts heeft en onlangs nog in risicogebied vertoefde”, klink het nog. “Dan haal je die leerlingen het best zo snel mogelijk uit de klas en stuur je die naar huis. Maar collectieve maatregelen zoals de sluiting van scholen zijn zeker niet nodig.” Anders moeten ze gewoon de uitgestuurde maatregelen blijven volgen. Wie zonder reden thuisblijft, is ongewettigd afwezig.

