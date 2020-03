Schutter misgelopen ripdeal blijft in cel, advocate: “Mijn cliënt handelde in paniek”

Roeselare / Menen - De raadkamer in Kortrijk verlengde dinsdag de aanhouding van Sacha B. (20). Hij loste vorige week een dodelijk schot bij een mislukte ripdeal in Roeselare. “Het was niet zijn bedoeling om de trekker over te halen, hij handelde in paniek”, zegt zijn advocate Magali Verfaille.

Sacha B. (20) moest dinsdag voor de raadkamer verschijnen voor doodslag op Agach M. (19), de Menenaar met wie hij de week voordien in Roeselare had afgesproken om 250 gram cannabis te verkopen. B. en M. hadden de ontmoeting in de Weststraat geregeld, maar M. had andere plannen. Hij wilde de drugs van B. stelen en had drie jonge kompanen, onder wie een minderjarige, meegebracht die een stuk verder op de uitkijk moesten staan.

“Ongewild schot”

Toen Sacha B. met de fiets aankwam op de plaats van afspraak, zag hij al snel dat er iets niet klopte. “Het slachtoffer probeerde hem van zijn fiets te sleuren en haalde ook een revolver boven”, zegt zijn advocate Magali Verfaille. “Mijn cliënt voelde zich bedreigd en kon het wapen afpakken. In een paniekreactie heeft hij ongewild een schot gelost. Het was niet zijn bedoeling om de trekker over te halen.”

Agach M. werd geraakt en zakte in elkaar. Twee van zijn vrienden die op de uitkijk stonden, snelden hem te hulp. B. vluchtte te voet met de revolver naar zijn woning in de Groenestraat, waar speciale eenheden hem later die avond kon inrekenen.

Gelaten

Vorige vrijdag verschenen Yassine M. (20) uit Roeselare en Tom L. (20) uit Lendelede, de meerderjarige kompanen van Agach M., al voor de raadkamer omdat ze deelnamen aan de afpersing. De aanhouding van Sacha B. voor doodslag werd dinsdag verlengd met een maand. “Hij heeft veel spijt en geeft een gelaten indruk”, zegt Magali Verfaille.