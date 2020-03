Presentator vertelt over wel heel beangstigende reactie van z’n dochtertje (4): “Ik verhuis tot we weten of ze gek is of niet”

Een Australische tv-presentator heeft een wel heel griezelig gesprek met zijn vierjarig dochtertje gedeeld met zijn volgers op sociale media.

Grant Denyer (42) is down under een bekend figuur, tv-presentator en journalist. Samen met zijn vrouw Cheryl heeft hij twee kinderen en de jongste – Scout – toonde zich afgelopen weekend van haar griezeligste kant. Denyer deelde enkele sms’jes van zijn vrouw die dat duidelijk maken.

“We zijn net uit de auto”, stuurde de vrouw naar hem. “Terwijl we naar huis reden, vertelde ik de kinderen dat ik even moest gaan liggen omdat ik me slecht voelde. Maar de jongste was niet blij en zei: ‘Zie je dit triest gezichtje mama? Dat is omdat ik je lichaam in stukken wil kappen met een mes omdat je zo vervelend bent’.”

Grant Denyer was geschokt, maar vond de uitspraak ergens ook wel grappig. “Is dit serieus?”, antwoordde hij. “Wow, dat is duister… maar ook grappig.”

Voor eeuwig verdwenen

Ook Cheryl was geschrokken, maar ze antwoordde haar dochter heel rustig: “Als je mijn lichaam in stukken snijdt met een mes, dan vermoord je mij en dan zal je mij straks missen.” Scout was niet onder de indruk en haalde haar schouders eens op. “Dan zal ik voor eeuwig verdwenen zijn”, probeerde de moeder nog, maar het kind besloot met: “Ik ben gewoon kwaad op jou, da’s alles.”

“Ik ben bang van onze dochter van vier”, zei Grant Denyer nog. “Ofwel heeft ze net een griezelige film gezien, ofwel zijn we een gek aan het grootbrengen. Tot het moment dat we dat weten, denk ik dat ik verhuis”, lachte de presentator nog.

Foto: Instagram