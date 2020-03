Freya Piryns (Groen) stopt met politiek

Groen-politica Freya Piryns stopt na twintig jaar met politiek. Dat zegt de gewezen senator op haar Facebookpagina. Piryns (43) is nu nog gemeenteraadslid in Antwerpen, maar doet per 1 april afstand van dat mandaat. “Ik kon de laatste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen”, zegt ze.

Piryns zit sinds 2001 in de Antwerpse gemeenteraad voor Agalev, later voor Groen. Van 2006 tot 2012 was ze er fractieleider. Na de verkiezingen van 2007 kwam ze in de Senaat terecht, waar ze zetelde tot 2014. In dat jaar was ze lijstduwer voor het Vlaams Parlement, maar ze raakte niet verkozen. Ze werd wel lid van de raad van bestuur van de VRT.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 raakte ze herverkozen in de Antwerpse gemeenteraad. Op 26 mei stond ze op de zesde plaats van de Groen-Kamerlijst in de provincie Antwerpen. Ze haalde bijna 15.000 voorkeurstemmen - het hoogste aantal na lijsttrekker Kristof Calvo - maar raakte niet verkozen.

Piryns verlaat nu de politiek. “Ik voel dat het tijd is geworden om mij te onttrekken aan iets wat me stilaan begon op te vreten. Ik kon de laatste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen. Daarvoor zijn net een keer te veel de poten van onder mijn stoel weggezaagd”, zegt Piryns. Ze zegt dat ze “een ecologist in hart en nieren blijft”.

Freya Piryns is getrouwd met Open VLD-parlementslid Willem-Frederik Schiltz, met wie ze een zoon heeft.