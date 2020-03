Grootvader kan verhinderen dat dochter gewurgd wordt voor de ogen van zijn kleindochtertje

Koekelare - Een veertiger uit Koekelare zit in de cel omdat hij zijn vrouw probeerde te wurgen. Het was de vader van de vrouw die toevallig binnenkwam en hem net op tijd kon tegenhouden. De man verklaarde dat hij zich niets meer herinnerde.

De 47-jarige H.E. zit in de gevangenis nadat hij zijn vrouw probeerde te wurgen. Haar vader kwam op dat moment de woning binnen en zag hoe H.E. de keel van zijn dochter dichtkneep. De man kon hem net op tijd van haar trekken. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek redde hij op die manier haar leven. De dader zelf verklaarde bij de politie dat hij zich niets meer van de feiten herinnerde.

Die speelden zich op dinsdag 25 februari af in Koekelare. H.E. woont daar met zijn vrouw. De man voelde zich ziek en greep ’s middags naar de fles. Na enkele bloody mary’s viel hij volgens zijn eigen verklaring dronken in slaap. Hij beweert dat zijn vrouw kwaad was toen ze hem in bed zag liggen, en dat ze hem met de fles heeft geslagen. Daardoor liep hij een blauw oog op. Maar dat hij haar daarna zou gewurgd hebben herinnert hij zich naar eigen zeggen niet meer.

Kleindochter

De vader van het slachtoffer was samen met diens dochtertje op stap geweest en kwam thuis op het moment van de feiten. Zowel hij als zijn kleindochter zag hoe de vrouw gewurgd werd. De man kon H.E. van zijn dochter trekken, maar deelde daarbij zelf ook wel in de klappen. Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse en werd de man opgepakt. De vrouw werd ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

H.E. verscheen dinsdagmorgen voor de raadkamer in Brugge en die besliste om hem een maand langer aan te houden. “Voor zijn vrouw hoeft hij niet in de gevangenis te zitten”, zegt zijn advocaat Patrick-Bernard Martens. “De relatie tussen hen zat volgens de man al even niet meer goed. Ze hadden zeer vaak ruzie. Maar van de feiten zelf herinnert hij zich niets meer.”