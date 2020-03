Toeristische trekpleisters liggen er verlaten bij door coronavirus: “Net een spookstad”

Niet alleen België is in de ban van het nieuwe coronavirus Covid-19, ook in andere landen in Europa begint de uitbraak van het virus op het dagelijkse leven te wegen. De beroemde stad Cambridge in het Verenigd Koninkrijk wordt jaarlijks overspoeld door zo’n acht miljoen toeristen, maar nu liggen de anders erg drukke straten er verlaten bij. “Net een spookstad”, klinkt het bij Patrick en Joseph, die in normale omstandigheden zeker acht keer per dag uitvaren met een bootje tjokvol toeristen. “Veel collega’s hebben al een tweede job moeten zoeken.”