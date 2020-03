Achttien maanden celstraf voor vijftiger die elfjarige jongen aanrandde in zwembad

Waregem - Een vijftiger uit Waregem is veroordeeld omdat hij in het zwembad een elfjarige jongen aanrandde. De Waregemnaar stuurde naar het slachtoffer ook tal van seksueel getinte berichten. De beklaagde handelde naar eigen zeggen uit liefde. “Ik wist dat het fout was, maar ik was verliefd op die jongen”, zei de man tegen de rechter.

Het gerechtelijk onderzoek tegen de Waregemnaar startte na een klacht van de moeder van de jongen. De vrouw had ontdekt dat de beklaagde, een kennis van de familie, haar zoon seksueel getinte berichten stuurde. Daarna vernam ze dat er nog veel meer was gebeurd. Zo was er ook een videochat waar de beklaagde zijn geslachtsdeel toonde aan het slachtoffer. Ook werd de elfjarige jongen aangerand in het zwembad. “De beklaagde ging geregeld alleen met het slachtoffer gaan zwemmen. Ook toen uitte hij oneerbare voorstellen, zo vroeg hij om samen seks te hebben. Het slachtoffer werd ook betast en gekust door de beklaagde”, zei de procureur tijdens het proces.

Het slachtoffer draagt nog steeds de gevolgen van de daden van de beklaagde. “Hij heeft het enorm moeilijk om alles te verwerken”, zei de advocaat van de moeder.

De man verontschuldigde zich bij de moeder van het slachtoffer en beloofde zich te laten behandelen zodat het nooit meer zal gebeuren. De rechter kreeg een celstraf van achttien maanden gekoppeld aan probatie-voorwaarden en moet zich onder meer laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. Na de hoofdstraf staat de man ook nog tien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Daarnaast is hij voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt en mag hij achttien jaar geen functie meer uitvoeren waarbij hij gezag heeft over minderjarigen.

Aan het slachtoffer moet hij een provisionele schadevergoeding van 500 euro betalen. Op vraag van de rechter zal het slachtoffer ook worden onderzocht door een deskundige om de definitieve schade te kunnen vergroten.