Asociaal rijgedrag: bestuurder scheurt over trottoir korte file voorbij

Sint-Niklaas -

In de binnenstad van Sint-Niklaas ontstond dinsdagochtend een korte file toen een vrachtwagen halt hield bij een werfzone in de Kleine Hulststraat. Een zestal auto’s moest even aanschuiven, maar dat was niet naar de zin van een van de bestuurders die helemaal achteraan de rij stond. De automobilist drukte het gaspedaal stevig in en scheurde ervandoor via het trottoir. De auto nam zelfs de volledige breedte van de stoep in. Ook een opmerkelijke verkeerssituatie gefilmd met een dashcam? Mail de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.