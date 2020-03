Super Tuesday: wie zijn de vijf laatste Democraten in de race tegen Trump?

Met vijf zijn ze nog, de Democratische presidentskandidaten die graag Donald Trump uit het zadel willen wippen. Maar wie het uiteindelijk in november tegen hem mag opnemen, wordt in de voorverkiezingen bepaald. Dinsdag maakt Amerika zich op voor een politieke hoogdag: Super Tuesday, waarop veertien staten zullen beslissen welke Democratische kandidaat ze het meest geschikt achten. Dit zijn de vijf laatste paarden in de race.