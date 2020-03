Kilometerslange vervuiling ontdekt in water: bron onduidelijk, brandweer grijpt in

Stekene / Moerbeke-Waas - Op de Stekense Vaart en de Moervaart in Stekene en Moerbeke is dinsdagvoormiddag een zware en omvangrijke vervuiling ontdekt. Passanten merkten op dat het water over de hele breedte bedekt lag met olie of brandstof. Er hing ook een onaangename geur rond het water.

Na onderzoek door de brandweer, politie en de milieuambtenaar van de gemeente Stekene, bleek dat de vervuiling zich uitstrekte over meerdere kilometers en zelfs al tot in Wachtebeke waar te nemen was . De omvangrijke vervuiling maakt het ook lastig om de bron van de vervuiling te achterhalen, maar aangenomen wordt dat deze afkomstig is van de Molenbeek die ontspring op het grondgebied van Sint-Niklaas en in Stekene uitmondt in de Stekense Vaart die afwatert in de richting van de Moervaart. Uiteindelijk komt deze waterweg in Zelzate uit in het kanaal Gent Terneuzen.

De brandweer bracht op verschillende plaatsen drijvende dammen aan om de vervuiling tegen te gaan. In en op het water leven heel wat verschillende soorten vissen en vogels. Hoeveel milieuschade de vervuiling toebrengt is momenteel nog niet te zeggen. De prioriteit ligt nu bij het achterhalen van de bron van vervuiling zodat deze aangepakt en ingedijkt kan worden.