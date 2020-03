Onderzoek kritisch voor China: “Peking heeft coronavirus wekenlang gecensureerd”

China heeft wekenlang alle verwijzingen naar het nieuwe coronavirus van websites geweerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Citizen Lab, een Canadese instelling die onder meer censuurmaatregelen onderzoekt.

Het nieuwe coronavirus is in december voor het eerst opgedoken in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Maar het duurde tot 20 januari voordat de Chinese president Xi Jinping publiekelijk de ernst van de toestand erkende en opriep tot het bestrijden van de epidemie.

Het instituut Citizen Lab, dat verbonden is aan de universiteit van Toronto, zegt dat het land wel al eerder was overgaan tot het censureren van informatie over het virus. Onder meer de termen “onbekende longziekte Wuhan” en “gezondheidscommissie van Wuhan” werden tijdens de eerste weken van de epidemie gebannen van verschillende Chinese applicaties.

Trefwoorden en zinnen geblokkeerd

Volgens Citizen Lab werden tussen eind december en midden februari meer dan 500 trefwoorden en zinnen geblokkeerd op het videoplatform YY en op de erg populaire berichtendienst WeChat. Sommige gecensureerde termen verwijzen ook naar informatie die later officieel werd bekendgemaakt, zoals het feit dat het virus van mens op mens kan worden overgedragen.

Onder het mom van “stabiliteit” is het gebruikelijk dat de grote internetbedrijven in China overgaan tot het bannen van “geruchten” die als politiek gevoelig worden beschouwd.

