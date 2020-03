Freya Piryns (Groen) stopt met politiek: “Een keer te veel de poten van onder mijn stoel weggezaagd”

Antwerpen - Freya Piryns neemt op 1 april officieel ontslag als Antwerps gemeenteraadslid. “Ik kon de laatste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen. Daarvoor is net een keer te veel de poten van onder mijn stoel weggezaagd”, schrijft ze op Facebook.

Piryns had in april vorig jaar al aangegeven in de nabije toekomst te zullen stoppen met de actieve politiek. Nu zet ze na twintig jaar ook officieel een punt achter haar engagement in de Antwerpse gemeenteraad. Haar ontslag maakt ze bekend via Facebook.

“Ik heb het twintig jaar als een eer en vaak ook als een genoegen beschouwd de inwoners van onze stad te mogen vertegenwoordigen”, schrijft ze.

Piryns zegt dat haar beslissing is ingegeven om persoonlijke redenen.

“Ik voel dat het tijd is geworden om mij te onttrekken aan iets wat me stilaan begon op te vreten. Ik kon de laatste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen. Daarvoor zijn net een keer te veel de poten van onder mijn stoel weggezaagd. Ik ga nu voor het eerst in mijn volwassen leven mijn hoofd proberen vrij te maken van Groen. Omdat ik niet anders meer kan. Ook al blijf ik een ecologist in hart en nieren. Ook al geloof ik nog steeds dat bijna iedereen in mijn partij, en bij uitbreiding in alle democratische partijen, om de juiste redenen aan politiek doet. Ik geloof ook nog steeds dat politiek ertoe doet. Ik wens daarom iedereen die via deze weg de wereld tracht te verbeteren veel vuur. Maar bij tijd en stond ook wat mildheid en nuance.”

Meer toelichting wenst Piryns niet te geven bij haar tekst. Zij liet in het verleden al verstaan teleurgesteld te zijn in de plek die ze kreeg bij de verkiezingen in 2014 en 2019. Toch sluit ze niet uit dat ze zich op een andere manier zal gaan engageren.

“De wereld verbeteren kan je gelukkig op verschillende manieren. Ik trek me nu even terug, maar ik vind wel een andere manier”, zegt Piryns.

Hakim Nawabi zal Piryns opvolgen in de Antwerpse gemeenteraad.