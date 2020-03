Jongeren maken opnieuw amok aan station: “Politie heeft iedereen geïdentificeerd”

Brugge - Op de eerste dag na de krokusvakantie was het alweer prijs aan het station van Brugge. Een zestal jongeren gingen er na school met elkaar in de clinch.

De politie was al preventief in de buurt aanwezig en kon tussenkomen voor er sprake was van een zware vechtpartij. “De agenten zijn er tussengekomen en er is ook wat versterking opgetrommeld”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ze hebben de jongeren in kwestie allemaal kunnen identificeren.”

De problemen met jongeren aan het station zijn niet bepaald nieuw. Sinds het begin van het schooljaar steken die al de kop op. Al verloopt het duidelijk eerder in golven. Volgens de burgemeester blijft de politie regelmatig controles doen.

“Het onderzoek is ook volop bezig. De politie wil de betrokken jongeren identificeren en de groepen in kaart brengen. Op die manier willen we een betere kijk krijgen op de verhoudingen tussen hen”, aldus de burgemeester.