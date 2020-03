OVERZICHT. Coronavirus sluipt binnen in ons dagelijks leven

De ene blijft erg nuchter bij het nieuws over de nieuwe coronabesmettingen in ons land, de andere rent naar de winkel om mondmaskers en handgel in te slaan. Maar wie in de winkel staat, zal daar geen producten meer mogen proeven. Een overzicht van de opvallendste maatregelen tegen Covid-19.

Proefschaaltjes verdwijnen

De Belgische supermarkten en winkels namen ook al maatregelen voor het coronavirus. Zo zal je bij Hema, Albert Heijn, Delhaize en Colruyt voorlopig geen proefschaaltjes meer vinden. “We willen het zekere voor het onzekere nemen”, zegt Hanne Poppe van Colruyt. “Koffie en wijn zal je bij ons wel nog vinden, maar chips of bijvoorbeeld kaasblokjes niet meer. Dat vinden we gezien de omstandigheden toch beter. Achteraf zullen we dat opnieuw opstarten.”

Vluchten geschrapt

Heel wat luchtvaartmaatschappijen annuleren ook vluchten naar besmette gebieden. Ryanair schrapt tot een kwart van de Italiaanse vluchten gedurende minstens drie weken en ook Brussels Airlines vermindert het aanbod. Zij annuleren de komende weken zo’n 30 procent van hun aanbod naar Noord-Italië. Concreet gaat het om vluchten naar Milaan, Rome, Venetië en Bologna tussen 2 en 14 maart.

In de kerk: oppassen met wijwater

Ook de katholieke kerk neemt voorzorgsmaatregelen. De Belgische bisschoppen verzoeken de katholieke geloofsgemeenschappen van ons land om in de eerste plaats de richtlijnen van de overheid te volgen. Daarnaast vragen ze om nog enkele bijkomende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij samenkomsten in de kerk. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van wijwater bij het binnen- en buitenkomen van de kerk en ook de hostie zal niet meer op de tong gelegd worden.

Sportwedstrijden afgelast

Ook in de sportwereld zit de schrik erin. Wedstrijden en kampioenschappen zijn vaak plekken waar hele massa’s samenkomen en daarom worden er ook op veel plaatsen maatregelen genomen. Zo werd het duel tussen Inter Milaan en het Bulgaarse Ludogorets achter gesloten deuren gespeeld. Ook in Italië werden al verschillende matchen zonder publiek gespeeld.

In de Formule 1 moesten ze eveneens de kalender wat bijsturen. De Grote Prijs van China in Sjanghai, die gepland was op 19 april, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. En ook het wereldkampioenschap indoor atletiek, dat normaal tussen 13 en 15 maart in China zou plaatsvinden, wordt met een jaar uitgesteld.

Mondmaskers en handgels op

Door de groeiende angst voor het coronavirus kochten heel wat mensen een voorraad mondmaskers. De vraag was zo groot dat de apothekers het niet meer konden bijbenen. Ook bij de leveranciers en fabrikanten zouden de voorraden al even uitgeput zijn. Voor de handgels lijkt hetzelfde scenario zich te ontplooien. Bij Carrefour bijvoorbeeld zagen ze afgelopen dagen een meerverkoop van 300 procent voor de gels. Veel apothekers gaan daarom zelf aan de slag en maken een eigen desinfecterende gel.

Geen handjes meer

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaf al enkele keren aan dat we niet meer mogen kussen en het best ook geen handen meer schudden. Een advies dat de Duitse Bondskanselier Merkel aan den lijve kon ondervinden. Zij wou de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer een hand geven tijdens een bijeenkomst, maar die weigerde.

Duits Bondskanselier Angela Merkel wou minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer de hand schudden, maar die weigerde. Foto: REUTERS

Ook bij Volley Vlaanderen, de Vlaamse volleybalfederatie, wordt aan leden gevraagd om voor en na wedstrijden geen handen meer te schudden met tegenspelers of scheidsrechters. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA werden dezelfde richtlijnen uitgestuurd naar de spelers. Zij raden ook aan om niet langer high fives uit te delen en fans geen ‘vuistjes’ meer te geven.

Openbare instanties sluiten en evenementen afgelast

Ook heel wat openbare instanties sluiten uit voorzorgsmaatregelen de deuren. Het Louvre in Parijs sloot voor enkele dagen en ook het Europees Parlement nam die beslissing. Daar gaan de deuren voor de komende drie weken dicht voor bezoekers.

Over heel de wereld worden ook grote evenementen afgelast. Zo gaat de boekenbeurs in Leipzig niet door, de grootste gamebeurs ter wereld werd uitgesteld en de halve marathon van Parijs werd geannuleerd.