Merkel vergeet belangrijke tip om besmetting te vermijden, minister leert haar een lesje

In Duitsland zijn momenteel al 165 mensen besmet met het nieuwe coronavirus. De federale overheid heeft moeite om de snelle uitbraak in het land in te dijken en richtte een crisiscomité op. Maar tijdens een vergadering over migratie maandag, vergat Bondskanselier Angela Merkel (65) een belangrijke tip om besmetting te vermijden: geen handen schudden. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (70) was echter wel bij de pinken en weigerde haar een hand te geven.