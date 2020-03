België bereidt evacuatie voor van landgenoten die in quarantaine zitten op Tenerife

Op het moment dat de Spaanse autoriteiten medisch groen licht geven, zal ons land de Belgen die in quarantaine zitten op Tenerife zo snel mogelijk terughalen. De voorbereidingen daarvoor zijn volop aan de gang. Intussen vragen onze landgenoten om meer hulp. “Mijn vriendin heeft Revlar nodig tegen astma.”

Het is dinsdag exact een week geleden dat het H10-hotel Costa Adeje Palace op Tenerife in lockdown is gegaan nadat bij een aantal Italiaanse toeristen het coronavirus werd vastgesteld. Een vijftiental ...