Weinstein verblijft nog altijd in ziekenhuis na veroordeling: “Dit had de jury niet in gedachten”

Dat Harvey Weinstein na zijn veroordeling voor verkrachting in een ziekenhuis verblijft, stuit op heel wat kritiek. “Is dit de zachte landing die hem naar verluidt is beloofd?”

Weinstein was na zijn veroordeling op weg naar de gevangenis op Rikers Island toen hij klaagde over pijn in de borst. Daarom is hij naar het Bellevue-ziekenhuis in New York gebracht, dat een afdeling heeft waar gedetineerden kunnen worden verzorgd.

Volgens zijn woordvoerder Juda Engelmayer verblijft Weinstein in een “kale kamer met een bed, een stalen toilet zonder bril en grote ramen”. Hij staat ook onder bewaking. “Hij zit momenteel erg diep”, zegt hij. “Ik denk dat hij melancholisch is. Hij wordt niet graag alleen gelaten. Hij zegt dat hij dan gewoon in het niets staart.”

Dat Weinstein niet in de gevangenis zit, stuit op verzet. “Hij zit in een privésuite van het Bellevue-ziekenhuis”, schreef actrice Ellen Barkin op Twitter. “Dit is niet wat de jury in gedachten had.”

Advocate Gloria Allred, die enkele vrouwen vertegenwoordigt die Weinstein beschuldigen, vraagt zich af of Weinstein een voorkeursbehandeling krijgt. Hij zou volgens haar op de ziekenboeg van Rikers Island behandeld kunnen worden.

“Is dit de zachte landing die hem naar verluidt is beloofd?”, stelt Lysette Anthony, die Weinstein van verkrachting beschuldigt. “Waarom is hij nog altijd het ziekenhuis en niet in de cel waar hij thuishoort?”

Veroordeling

Weinstein is veroordeeld voor de aanranding van Mimi Haleyi – de Amerikaanse filmproducent heeft haar in 2006 tot orale seks gedwongen – en voor de verkrachting ‘in de derde graad’ van Jessica Mann in een New Yorks hotel in 2013.

Op 11 maart wordt normaal gezien zijn straf uitgesproken. Weinstein riskeert een gevangenisstraf van 29 jaar. Zijn advocaten willen in beroep gaan. Ook in Los Angeles wordt hij nog vervolgd.