Viroloog Steven Van Gucht: “500 tot 700 mensen op intensive care in worstcasescenario”

Volgens een worstcasescenario zou er in ons land sprake kunnen zijn van 13.000 gediagnosticeerde gevallen van het coronavirus. Daarvan zouden er 2.000 tot 3.000 in het ziekenhuis worden opgenomen en 500 tot 700 patiënten zouden op de intensive care terecht kunnen komen. Dat heeft Steven Van Gucht, de voorzitter van het wetenschappelijk comité rond het coronavirus, dinsdag verklaard. “Een zware seizoensgriep kan dit ook”, zei Van Gucht tijdens een gedachtewisseling in de Kamer.

LEES OOK. Worstcasescenario met 50.000 coronadoden in België fel bekritiseerd: “Het is zeer ongelukkig dat een arts zo’n cijfers de wereld instuurt”

Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is het een goede zaak dat ons land het virus een tijd heeft kunnen buiten houden. De piek van de gewone griep is intussen immers twee weken voorbij, wat duidelijk scheelt in de ziekenhuiscapaciteit. “Op die manier moet een patiënt met corona niet naast iemand met griep in bed liggen”.

Van Gucht sluit zich daarbij aan. “Het uitstel en de vertraging waren echt wel cruciaal”. Bovendien kan ons land nog rekenen op een meevaller: “We hebben nog nooit zo’n mild griepseizoen gekend. De griep is ons echt wel genadig”, aldus de viroloog. Mochten beide pieken samen zijn gevallen, dan was er een potentieel probleem geweest.

De Block verdedigt voor de aanwezige parlementsleden de communicatielijn die de voorbije dagen en weken werd gevolgd. “Communicatie moet gedoseerd en vlot zijn. De site van Sciensano wordt elke dag geüpdatet. We gaan niet elke hulpverlener afzonderlijk aanschrijven. Op de site kan u naargelang de professionele activiteit alles terugvinden”.

Er is volgens De Block voldoende testcapaciteit. Naast de referentielaboratoria zijn er nog drie labo’s beschikbaar. Negentien andere zijn opgelijst die in aanmerking komen. Er wordt onderzocht of er meer labs kunnen worden ingeschakeld om de eerste tests uit te voeren. De minister van Volksgezondheid beklemtoont ook dat het geen zin nu al te drastische maatregelen te nemen.

