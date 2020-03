Man gaat door het lint in centrum Kortrijk en koelt zijn woede op ramen

Kortrijk / Izegem - Een 40-jarige man uit Izegem ging dinsdagmorgen volledig door het lint in de Wijngaardstraat en op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk.

In de Wijngaardstraat had de man het iets voor 8.30 uur gemunt op het kantoor van het Agentschap Integratie en Inburgering, waar hij een traject volgt. Met een baksteen gooide hij er een zestal ramen aan diggelen. “Onze medewerkers zijn enorm geschrokken, maar niemand raakte gewond”, zegt woordvoerster Ellen Coopman van het agentschap. “We hebben een klacht ingediend bij de politie.”

De man maakte zich na het incident uit de voeten, maar nog was zijn woede niet gekoeld. Hij fietste naar het Centrum voor Volwassenenonderwijs Miras op Kortrijk Weide, waar hij binnen ook met voorwerpen begon te gooien. “Omstanders konden hem in bedwang houden tot wij er waren, want hij wilde wegrijden met zijn fiets”, zegt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. De politie nam de veertiger mee. Door het incident besliste het Agentschap Integratie en Inburgering woensdag zijn kantoor te sluiten.