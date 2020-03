Bende Albanese mensensmokkelaars opgerold in Brussel

Brussel - De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft een Albanese criminele organisatie opgerold die zich bezig hield met het smokkelen van Albanese onderdanen naar het Verenigd Koninkrijk. In België werden zeven personen opgepakt, van wie er zes voor de onderzoeksrechter werden geleid. Tegelijkertijd werden in het buitenland nog zes andere verdachten opgepakt, bij wie het vermoedelijke hoofd van de organisatie. Dat meldt het federaal parket dinsdag.

Het onderzoek begon in juli 2018 toen de Brusselse FGP in de gaten kreeg dat verschillende Albanezen landgenoten naar het Verenigd Koninkrijk smokkelden. Omdat het al snel om een omvangrijk dossier bleek te gaan, met vertakkingen in andere Europese landen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nam het federaal parket het dossier in handen.

Uit het onderzoek bleek dat de slachtoffers vanuit Albanië naar België werden gebracht en in hotels werden ondergebracht om hun vertrek per vrachtwagen naar het Verenigd Koninkrijk af te wachten. De Belgische tak van de organisatie bestond uit twee cellen, en de instructies voor het vervoer van de slachtoffers werden gegeven vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar de vermoedelijke leiders van het netwerk zich bevonden.

Zeven huiszoekingen

Op 19 december 2019 voerde de Brusselse FGP, bijgestaan door hun collega’s uit Antwerpen, Halle-Vilvoorde en Bergen, gelijktijdig zeven huiszoekingen uit. Daarbij werden zeven verdachten opgepakt, allemaal van Albanese nationaliteit, van wie er zes werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Daarnaast werden nog twee andere personen opgepakt voor drugdelicten. Tijdens de operatie ontdekten de onderzoekers immers ook cocaïne, een precisieweegschaal en een soort ‘boekhouding’.

Tegelijkertijd werd, in overleg met de Britse politiediensten, het hoofd van de organisatie in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd. In de voorbije weken pakten de politiediensten dan nog twee verdachten op in het Verenigd Koninkrijk en telkens één verdachte in Griekenland, in Italië en in Montenegro. Die personen worden in de komende weken aan België overgeleverd.