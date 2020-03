Rode Duivels spelen in Nations League tegen Engeland, Denemarken en IJsland

De Rode Duivels spelen in de voorronde van de Nations League tegen Engeland, Denemarken en IJsland.

In de vorige editie werd België uitgeschakeld in de voorrondes na 5-2-verlies tegen Zwitserland. Ook IJsland zat in hun poule. Deze keer zijn er dus vier ploegen per poule. Er zijn vier poules en de vier groepswinnaar spelen de halve finales. Die worden in juni 2021 betwist. De laatste van elke groep zakt naar de B-divisie.

Foto: REUTERS

Vorig jaar werd Portugal eindwinnaar. Het versloeg Nederland in de finale.

Foto: REUTERS

De zestien landen in de A-divisie, waaronder dus ook België, krijgen allemaal een startpremie van 1,5 miljoen euro. De vier groepswinnaars mogen nog eens anderhalf miljoen euro bijschrijven op hun rekening. De toernooiwinnaar krijgt 4,5 miljoen euro, de verliezende finalist 3,5 miljoen euro.

Foto: REUTERS

De volledige loting

A-divisie:

Groep 1: Polen, Bosnië-Herzegovina, Italië, Nederland

Groep 2: IJsland, Denemarken, België, Engeland

Groep 3: Kroatië, Zweden, Frankrijk, Portugal

Groep 4: Duitsland, Oekraïne, Spanje, Zwitserland

B-divisie:

Groep 1: Roemenië, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk

Groep 2: Israël, Slovakije, Schotland, Tsjechië

Groep 3: Hongarije, Turkije, Servië, Rusland

Groep 4: Bulgarije, Ierland, Finland, Wales

C-divisie:

Groep 1: Azerbeidzjan, Luxemburg, Cyprus, Montenegro

Groep 2: Armenië, Estland, Noord-Macedonië, Georgië

Groep 3: Moldavië, Slovenië, Kosovo, Griekenland

Groep 4: Kazachstan, Litouwen, Wit-Rusland, Albanië

D-divisie:

Groep 1: Malta, Andorra, Letland, Faeröer

Groep 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar

Speelschema:

Eerste speeldag: 3-5 september 2020

Tweede speeldag: 6-8 september 2020

Derde speeldag: 8-10 oktober 2020

Vierde speeldag: 11-13 oktober 2020

Vijfde speeldag: 12-14 november 2020

Zesde speeldag: 15-17 november 2020

Final Four: 2-6 juni 2021

Degradatiebarrages: 24-29 maart 2022