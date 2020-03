Ontwikkeling van medicatie kost farmabedrijven helft minder dan gedacht

De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel kost gemiddeld 1,1 miljard euro en niet 2,4 miljard euro zoals eerder bleek uit een andere vaak geciteerde studie. Dat blijkt uit berekeningen door onderzoekers van de KU Leuven, de London School of Economics en de London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Op basis van financiële gegevens die beursgenoteerde bedrijven elk kwartaal moeten indienen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission konden onderzoekers de kost achterhalen van 63 middelen geproduceerd door 47 bedrijven. Het betrof vooral eerdere kleine en in de VS gevestigde biotechbedrijven. Ze hielden ook rekening met uitgaven voor mislukte proeven, kandidaat-geneesmiddelen die de eindstreep niet haalden, kapitaalkosten en het rendement voor investeerders.

Het resultaat is beduidend minder dan de 2,4 miljard euro voor nieuwe medicatie uit een eerder, vaak geciteerd onderzoek dat deels gefinancierd was door de farmaceutische sector zelf. Dat cijfer werd echter berekend op basis van gegevens die de farmaceutische bedrijven zelf ter beschikking stelden en die confidentieel moesten blijven zodat andere onderzoekers de resultaten niet konden verifiëren.

In reactie op de weigering van farmaceutische bedrijven om financiële informatie vrij te geven, pleit Jeroen Luyten (KU Leuven) voor meer transparantie. “De overheid draait grotendeels op voor de soms exuberante kosten van bepaalde medicijnen, soms tot 100.000 euro per patiënt per jaar. Uiteraard willen we een rendabele geneesmiddelenindustrie die voldoende winstgevend is om nieuwe middelen te kunnen ontwikkelen. Om de juiste balans te vinden tussen excessieve en normale prijzen zouden we toch een bepaalde graad van transparantie moeten kunnen opleggen”.